Diez sentimientos sobre el 10 que nos dijo adiós

A Agustín Vernice la noticia lo sorprendió fuera del país, a pocas horas de haber disputado una Copa del Mundo y se mostró superado por la paradoja de tener tanto que decir y a la vez no encontrar las palabras justas para hacerlo.

“Sobran las palabras, pero a la vez no encuentro con cuáles describirlo. Entonces elegiré tres cosas por sobre las demás: su persistencia, su pasión y su humildad” remarcó el diploma olímpico en París 2024.

“Quizás esta última no tenga un impacto directo en su rendimiento deportivo, pero sí merece ser destacada por lo que genera e inspira en los demás. Porque alcanzar lo más alto, sostenerse allí durante tantos años y, aún así, conservar esa forma de ser también habla de su grandeza como persona. Profunda admiración y respeto por Leo Messi” manifestó el mejor atleta olavarriense de siempre.

Belén Hermina vivía en Qatar desde bastante tiempo antes del Mundial. Nunca imaginó cuando salió de Olavarría que iba a ser testigo del final de primavera más maravilloso en la historia del deporte argentino, con Leo Messi como abanderado de un sueño que se hizo realidad.

Desde algún lugar del mundo reflexionó sobre lo que fue el “10” en su vida. “La verdad es que fue una noticia muy fuerte. Justo estaba saliendo del gimnasio y fue lo primero que me apareció cuando abrí Instagram. Era algo que todos sabíamos que en algún momento iba a pasar pero que, en el fondo, no queríamos que sucediera nunca” planteó.

Eso que compartió allá lejos en diciembre de 2022 no debe ser fácil de relatar, igual lo intentó. “No me quedan más que palabras de agradecimiento para nuestro eterno CAPITÁN. Me siento una privilegiada de haberlo podido ver jugar durante el Mundial de Qatar 2022, de haber sido parte de esa final INOLVIDABLE y, sobre todo, de haberlo visto levantar la tercera. Es una imagen que me va a acompañar para siempre. ¡Fue, sin dudas, uno de los momentos más felices de mi vida!” confesó Belén.

“Nunca voy a olvidar lo que fue verlo jugar: cómo se movía dentro de la cancha, cómo guiaba al equipo y la felicidad que transmitía con cada gol y con cada partido que ganábamos. Y hay algo más que, para quienes vivimos afuera, creo que tiene un significado especial: gracias a él, muchas veces se nos abren puertas o simplemente podemos empezar una conversación con el pie derecho cuando decimos que somos argentinos” resaltó.

Con la sensibilidad propia de un artista, “Pacho” Montoya Carlotto contó lo que fue para él la década de Leo Messi en la selección. “Para los que somos futboleros y creemos, como dicen por ahí, que el fútbol es la más importante de las cosas menos importantes, esto es un impacto” reconoció.

Lo atravesaron las mismas sensaciones de cuando Diego le dijo adiós a la pelota. “Pensé que no iba a aparecer nunca más otro jugador que generara toda esa ilusión y esa magia y al poco tiempo apareció un rumor de que había un pibe que estaba en Barcelona” rescató de su memoria.

Evitó conceptos futbolísticos, “porque es inabarcable”, pero valoró “que es una persona que ha enfrentado muchísimas adversidades con un grandísimo talento, eso no hace ni falta recalcarlo, pero que ha tenido justamente en la selección un tránsito que ahora está lleno de glorias, de loas, de halagos pero hasta hace nada fuimos muy crueles los argentinos con él, como somos crueles con casi todos los personajes públicos y, él así todo, nunca renunció”.

“Creo que la enseñanza que nos deja es de intentarlo siempre y de saber que se pierde más de lo que se gana. No sé si a propósito o es un daño colateral de su genialidad. Lo intentó y fue de tal manera que cuando se ganó la Copa del Mundo habíamos muchos que estábamos más contentos por él que por nosotros mismos y esas cosas me parecen tienen un valor simbólico y de cierta pedagogía social muy grande” compartió.

Andrea Serris es una referencia del fútbol femenino olavarriense. “Messi para mí es sinónimo de constancia, perseverancia, respeto, familia, humildad, amistad, buenos hábitos, resiliencia, compañerismo. Pude ver toda su carrera, además tuve la oportunidad de verlo en un partido en vivo y es de otro planeta, siempre está un paso adelante de la jugada. Dio todo y más de lo que podía por la selección” agradeció.

“Le agradezco por sus goles que gritamos, los partidos que festejamos y partidos que servían para aprender a perder, porque en el fútbol son más veces las que se pierde de que las que se gana” añadió.

Andrea también se afilió a un reconocimiento unánime, por lo que es Leo fuera de las canchas: “Nos hizo todo más fácil y sin lugar a dudas nos deja muchas enseñanzas sobre el valor de las personas. Terminaba un partido y se tomaba el tiempo para contestar todas las preguntas, sacarse fotos, eso también lo hace único”.

“Pancho” González, concejal de la UCR, se autodefinió como “alguien que disfruta mucho del deporte” se consideró “muy defensor de aquellos argentinos que defiende la camiseta y nos representan de semejante manera, como lo hizo Lionel Messi, y con todas las alegrías que nos ha brindado”.

“Tengo un agradecimiento eterno. Disfruté mucho de verlo jugar no sólo con la camiseta argentina, sino en las principales ligas europeas. Se sabía que esto estaba por pasar, pero su retiro de la selección no deja de despertar un montón de emociones” confesó.

Siempre sobresalió por su voz Karina Béttiga, pero siempre también estuvo muy cerca del fútbol.

“Hablar de Leo en lo personal es hablar de un grande, con todas las letras y con mayúsculas. Para mí, que amo el fútbol desde muy chiquita, nos deja muchas cosas. Fundamentalmente me pone muy feliz que mis hijos puedan tomar esos valores y esa forma de manejarse en la vida” valoró Karina.

“Messi es un gran ejemplo de superación, de resiliencia, de afrontar un montón de cosas y de lucharla siempre. Para mí va a ser siempre mi capitán, como he puesto en un montón de historias en este último tiempo, va a ser mi ídolo lejos, lejos, lejos y ojalá que siempre lo mantengamos así” reclamó Karina.

“Va a ser difícil ver un partido de la selección sin Messi y va a ser difícil seguir viendo fútbol cuando Messi se retire” anticipó Fernando Di Carlo.

“Leo está más allá de lo que es como futbolista; es un monstruo a todo nivel. Algo que no me pasó con Maradona, quizás porque no había tanta televisación, con Messi era esperar que jugara el Barcelona o que jugara la selección para verlo a él y estoy seguro de que no me va a volver a pasar con ningún otro jugador” presagió el ex delantero de Lanús y Platense, entre otros.

“Somos egoístas, pero yo quiero que siga jugando un poquito más en la selección o que por lo menos haya partidos de despedida” pidió el “Tero”.

El que ama al deporte es imposible que no ame a Leo Messi y Paloma Routaboul también expresó sus sentimientos desde los Estados Unidos. “Es difícil poner en palabras todo lo que significa Messi, no sólo para el fútbol sino para todos los que hacemos deporte y, en especial, para los argentinos” dijo.

“Creo que Messi nos enseñó muchísimo más que a jugar al fútbol. Nos enseñó a insistir, a seguir intentando incluso cuando las cosas no salen, a bancarse las críticas y a nunca dejar de luchar por lo que uno quiere. Como deportista y como argentina siento que es una figura que nos marcó a todos, incluso a quienes practicamos otros deportes” destacó Paloma.

“Verlo representar a nuestro país durante tantos años y conseguir todo lo que consiguió después de haber pasado por momentos tan difíciles es algo que inspira muchísimo” acotó.

“Más allá de los títulos y de los números creo que lo más importante es lo que hizo sentir a todo un país y la manera en la que nos volvió a hacer creer que los sueños, por más difíciles que parezcan, se pueden cumplir” subrayó Paloma.

Orgullo y tristeza en el alma de Francisco "Fatiga" Russo, que siente el plus representa haber nacido en la misma “barriada” que Messi: “Como rosarino igual que él me siento tremendamente orgulloso. Un jugador que nos ha dado tanto futbolísticamente, que nos ha regalado un fútbol maravilloso en todos los equipos que estuvo, sobre todo en estos últimos tiempos jugando para la selección argentina, después de haber sido también castigado por cierto sector del periodismo que ahora trata de reivindicarlo de alguna manera”.

“Los que siempre fuimos admiradores de Leo sentimos la tristeza de que nos deja uno de los más grandes jugadores que dio la Argentina y que por suerte a los que nos gusta el fútbol tuvimos la gran suerte de disfrutarlo en cada partido, en cada momento, jugando en la selección, en el Barcelona, en Estados Unidos o donde sea. Me siento orgulloso de haberlo defendido siempre y en los momentos difíciles reconocer a un gran jugador” describió “Fatiga”.

Andrés Arouxet vivió el privilegio de presenciar in situ el inolvidable “last dance” de Leo Messi en campos de juego de los Estados Unidos como enviado especial de Verte y coincidió en una síntesis a la que apelaron todos los consultados: “Pongo por encima de todo sus valores, su gen competitivo y en particular eso de lucharla hasta el final, de pelearla como él lo hizo en su vida y lo trasladó al fútbol".

“Tenerlo cerca genera un aura muy especial, una mezcla nerviosismo y de nudo en el estómago que son capaces de provocar solamente tipos como él. Ni hablar del hecho de verlo acercarse cada vez más a mi cámara, como me pasó todo este Mundial o en las Eliminatorias y esa expresión de alegría en su cara cuando gritaba cada gol que no tiene precio” compartió.