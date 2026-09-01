Huracán de White, un equipo que se armó para hacer ruido

Este año la Liga del Sur de Bahía Blanca tiene un solo representante en el Torneo Regional Federal Amateur, Huracán de Ingeniero White y lo afronta con las máximas expectativas futbolísticas y una importante renovación en su infraestructura.

Dos días antes de su debut presentó en sociedad las remodelaciones en su estadio. Del “Bruno Lentini” que ofrecía enormes falencias en anteriores presencias olavarrienses no queda nada: lo novedoso es el flamante piso sintético, un moderno sistema lumínico, acondicionamiento de los vestuarios y construcción de palcos.

Los estrenó el pasado domingo, en la agónica victoria 1-0 obre Sarmiento de Pigüé, en un trámite y una resolución mucho más complicados de los esperado.

“El ‘globito’ se armó para pelear el ascenso al Federal A” coinciden los periodistas bahienses.

A la muy buena base de 2025 que consiguió el titulo de la Liga del Sur le sumó Fabián Dawalder (ex Villa Mitre), Iván Agudiak (de dilatada trayectoria en el fútbol de ascenso), Facundo Reinoso (marcador central que pasó por Sansinena), Héctor Zabala (figura en el anterior Regional jugando para Mandiyú de Corrientes), Lautaro Cerato, Agustín Seisdedos, el delantero chileno Johan Munives, Francisco Robles (enganche ex Sansinena) y el defensor Gianfranco Rossi (ex Olimpo).

La formación base es con: Matías Salvarezza; Matías Mayo, Facundo Reinoso, Facundo Aguirre, Leo Navarro; Fabián Dawalder, Héctor Zabala, Walter Linares; Tomás Segovia o Agustín Seisdedos; Braian Scalco e Iván Agudiak.

“Es un equipo que trata de proponer. Tiene buen pie en la mitad de la cancha. Si bien es un 4-4-2 después se transforma poque tiene mucha llegada por las bandas” comentaron desde el Sur provincial.

Otro dato destacado ex la experiencia que reúne en la formación habitual: el “Pato” Linares, Iván Agudiak ya eran figuras del fútbol bahiense a mitad de la primera década de este siglo y no muchos años después aparecieron Braian Scalco y Fabián Dawalder.

Esta es una primera mirada sobre Huracán de Ingeniero white, que será puesta a prueba este domingo, cuando salga a la cancha del estadio “Domingo Colasurdo” para medirse con Ferro, el otro gran candidato de la zona.