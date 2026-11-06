En un allanamiento secuestraron carne y una bicicleta robada



En las últimas horas se concretó un allanamiento por robo de ganado, que terminó con el secuestro de cortes de carne y cartuchos de arma de fuego. Al momento no hay personas aprehendidas.



De acuerdo al informe oficial, el procedimiento deriva de dos denuncias por abigeatos (26/9 y 16/10) perpetrados en una chacra situada sobre avenida Colón en el cuartel II y denunciados en Comisaría Primera.



En esa oportunidad, autores ignorados habían carneado y sustraído varios porcinos.

En este contexto, personal del Comando de Prevención Rural encabezó un allanamiento este miércoles, autorizado por el Juzgado de Garantías, que derivó en el secuestro de un costillar y una paleta de cerdo, por un peso total de 20 kilos. Desde la dependencia se remitieron muestras al bioparque La Máxima para su cotejo.



Asimismo se procedió al secuestro de 23 cartuchos intactos calibre 22 y una bicicleta mountain bike rodado 29 color cuya numeración poseía pedido de secuestro por robo desde el pasado 4 de septiembre.

