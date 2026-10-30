Sorprendieron a un hombre mientras intentaba robar cables



Un hombre de 35 años fue aprehendido en la madrugada de este viernes acusado de tentativa de robo in fraganti, luego de que el personal del comando de Patrullas lo sorprendiera intentando robar cables.



Sucedió en el barrio Pueblo Nuevo, más precisamente en la esquina de San Martín y Ayacucho. Allí el masculino había cortado el cableado con una pinza tipo alicate.



Los efectivos lo aprehendieron y trasladaron a la comisaría Primera. Interviene la UFI 4 de turno a cargo de la fiscal Paula Serrano.

