Volcó un auto con dos mujeres y cuatro menores en la Ruta 51 



Este viernes por la mañana se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del acceso a la fábrica L’Amalí.



En el kilómetro 458, por causas que se tratan de establecer, la conductora de un Ford Escort que circulaba en dirección a Santa Luisa perdió el control del rodado y el mismo terminó volcado sobre la banquina, en la cual había agua debido a las lluvias de los últimos días. No hubo otros rodados involucrados en el hecho.



Según se informó de manera oficial, a bordo del auto circulaban dos mujeres de 41 y 27 años junto con cuatro niñas menores de edad, de 9 y 11 años.



Afortunadamente, ninguna de ellas sufrió lesiones de gravedad.



Si bien fue solicitada la presencia de bomberos del Destacamento de Loma Negra para auxiliar a una de las víctimas, no fue necesaria su intervención ya que esta finalmente pudo salir por sus propios medios del habitáculo.



Se iniciaron actuaciones por “lesiones culposas” con intervención de la UFI 4.

