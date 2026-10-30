Hormigas carpinteras en primavera: por qué aparecen y qué señales conviene observar



Con la llegada de los días cálidos, las hormigas carpinteras pueden hacerse más visibles en viviendas, comercios y jardines. La primavera favorece la actividad de las colonias y la búsqueda de alimento y agua.



Sin embargo, no todas las apariciones tienen el mismo significado. Las hormigas obreras, sin alas, recorren el entorno para abastecer al hormiguero. Los machos y las futuras reinas aladas participan de los vuelos nupciales: una etapa reproductiva que permite originar nuevas colonias.



El calor y la humedad favorecen estos vuelos. En algunas especies pueden producirse después de las lluvias, pero no existe una fecha única ni una condición climática idéntica para todas.



¿Por qué se las llama carpinteras?



Estas hormigas pueden excavar galerías en la madera para alojar sus nidos. A diferencia de las termitas, no se alimentan de ella. Muchas encuentran condiciones favorables en madera húmeda o deteriorada, aunque también pueden ocupar cavidades y extender sus galerías hacia sectores secos.



Por eso, las filtraciones, las goteras y la humedad persistente son aspectos importantes para revisar cuando aparecen.



Qué señales merecen atención



La presencia repetida de hormigas dentro de una vivienda, pequeños restos de madera similares al aserrín o numerosos ejemplares alados que salen de un mismo sector justifican una inspección.



Encontrar una hormiga alada aislada no confirma que exista un nido dentro del inmueble: puede haber ingresado desde el exterior.



Prevención y control



Reparar pérdidas de agua, mejorar la ventilación de sectores húmedos, retirar madera deteriorada y guardar la leña alejada de la vivienda ayuda a reducir las condiciones favorables para su instalación.



Para resolver un problema persistente es fundamental identificar la especie, seguir sus recorridos y localizar los sitios de anidación. Eliminar únicamente las hormigas visibles puede dejar activa la colonia.



Área Sanitizada brinda asesoramiento e inspección para evaluar cada situación y definir un manejo integral.

