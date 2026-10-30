Advertencia por la posible comercialización de una fórmula láctea falsificada y adulterada



El Municipio informó a la comunidad este viernes sobre la detección de posibles unidades falsificadas y adulteradas de la fórmula láctea Bebé 1 Advanced (para lactantes de 0 a 6 meses), de la marca SanCor, cuya comercialización representa un riesgo para la salud.



La situación fue advertida desde la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, organismo que lleva adelante la investigación correspondiente a partir de un reclamo iniciado por la firma SanCor.



Se puede vincular con producto apócrifo aquel que indique: “L:Y010 F-011207563 ELAB 10/01/26 VTO: 10/04/27”.



Entre las irregularidades detectadas se encuentra además la presencia de errores tipográficos en sus rótulos. A modo de referencia, se identificaron las palabras “Adventencia”, “oelico” y “aparencia”, cuando las expresiones correctas deberían ser “advertencia”, “oleico” y “apariencia”.





Riesgo para la salud



En el marco de las actuaciones, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) realizó análisis de laboratorio sobre el producto afectado, que detectaron la presencia de Aflatoxina M1 en concentraciones superiores a los límites legales permitidos.



Esta sustancia representa un peligro para la salud, particularmente para los y las lactantes, por lo que resulta fundamental extremar las medidas de precaución.





Solicitan a la población:



– No adquirir ni utilizar el producto ante la sospecha de que se trate de una unidad falsificada o adulterada.



– Prestar especial atención a las inscripciones y posibles errores tipográficos mencionados en los envoltorios.



– Ante la detección de unidades sospechosas o la identificación de lugares donde se comercialice este producto, realizar la denuncia de manera inmediata ante la Dirección de Seguridad Alimentaria del Municipio, a las siguientes vías de comunicación: correo electrónico seguridadalimenticia@olavarria.gov.ar, o al teléfono 2284-616993 (solo llamadas).

