Camionero de Hinojo volcó en la Ruta 3



Un camión con acoplado volcó en la banquina de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 267. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.



Por causas que se tratan de establecer, un camión marca Volkswagen, conducido por Emanuel Eyarch, de 32 años, domiciliado en Hinojo, volcó y quedó sobre la banquina descendente.



Según se informó, el conductor no sufrió lesiones y la calzada permaneció liberada al tránsito.



En el lugar trabajaron efectivos de Vial Azul y se solicitó una grúa para retirar el vehículo. (Con información de Noticias de Azul)

