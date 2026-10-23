Psicóloga olavarriense fue seleccionada como Embajadora de la Gala FLENI 2026



La psicóloga olavarriense María del Pilar Villa, residente de Neuropsicología del Adulto en FLENI, fue seleccionada como Embajadora de la Gala FLENI 2026.



Villa participó de la gala realizada el lunes 19 de octubre en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde colaboró con el desarrollo de este evento institucional que se realiza cada año con fines solidarios.

En esta edición, lo recaudado será destinado a la renovación de equipamiento médico, con especial foco en neurocirugía, en el marco del proyecto + Tecnología + Salud de FLENI.



Una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de atención de la institución mediante la incorporación y actualización de tecnología médica, contribuyendo a mejorar las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de los pacientes y a impulsar el desarrollo de la medicina y la investigación científica en neurociencias.

