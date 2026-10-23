Fin de semana: actividades reprogramadas por cuestiones climáticas



La continuidad de lluvias y tormentas registradas en las últimas horas motivó nuevamente la postergación de actividades que se iban a registrar este fin de semana. La reprogramación alcanza a, al menos, tres eventos que iban a realizarse en distintos puntos del Partido.



Se trata, por un lado, del Festival Cervecero Prost! que debió ser cancelado otra vez. La nueva fecha será el fin de semana del 31 de octubre y 1° de noviembre. La sede seguirá siendo el parque Helios Eseverri, como así también la participación de bandas en vivo y múltiples propuestas recreativas y culturales que se prolongarán durante ambas jornadas.



Por otra parte, se reprograma también la 7ª Fiesta del Caballo en Santa Luisa. La medida fue adoptada no sólo por las condiciones adversas pronosticadas en las últimas horas, sino también para preservar los caminos vecinales, que aún permanecen húmedos debido a las recientes y abundantes precipitaciones.



El tradicional evento se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre.



Asimismo, el Festival Medieval en el castillo de Kabbalah también se pasó para el fin de semana siguiente: comenzará el viernes 30 de octubre y se desarrollará hasta el domingo 1 de noviembre en Los Narcisos 1840, con entrada libre y gratuita.



Como en cada edición habrá combates medievales, ferias, juegos de época, música y la mejor cerveza artesanal.

