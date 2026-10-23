Un dramático incendio de vivienda ocurrido en la tarde-noche de este jueves afectó a una familia y consumió la mayor parte de sus pertenencias.
Fue en Rendón al 1700 y demandó el trabajo de dos dotaciones de bomberos, que trabajaron bajo la lluvia y en medio de una espesa columna de humo para sofocar las llamas y evitar que el siniestro se extendiera a todo el inmueble.
En el domicilio se encontraba una mujer con sus dos hijos menores de edad y otra mujer adulta, quienes fueron auxiliados por los vecinos.
En este contexto, y dadas las cuantiosas pérdidas materiales, el Jardin Barquito de Papel puso en marcha una colecta para ayudar a la familia que pertenece a su comunidad educativa.
“Actualmente no cuentan con nada: ni ropa, ni calzado, ni juguetes, ni cama, ni muebles, ni otros elementos de primera necesidad. Ante esta difícil situación, queremos unirnos como comunidad para brindarles nuestro apoyo y acompañamiento” dice el flyer difundido desde el establecimiento ubicado en calle Belgrano.
Es por eso que desde este viernes reciben en su sede: ropa de niña talles 6 y 8 y calzado talle 28; ropa de niño talles 4 y 5 y calzado talle 26; ropa y calzado de adultos.
También juguetes, camas, colchones, ropa de cama y toallas, artículos de higiene personal y limpieza y otros elementos de primera necesidad.
Las donaciones pueden acercarse al jardín, en Belgrano 3270.
Impulsan campaña para la familia afectada en el incendio de su vivienda
Desde el Jardín Barquito de Papel, donde concurren dos pequeños cuya casa se incendió este jueves por la noche, reciben todo tipo de donaciones ante la pérdida total de las pertenencias.
Viernes, 23 de octubre de 2026 a las 09:59
Por Redacción