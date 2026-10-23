Impulsan campaña para la familia afectada en el incendio de su vivienda



Un dramático incendio de vivienda ocurrido en la tarde-noche de este jueves afectó a una familia y consumió la mayor parte de sus pertenencias.



Fue en Rendón al 1700 y demandó el trabajo de dos dotaciones de bomberos, que trabajaron bajo la lluvia y en medio de una espesa columna de humo para sofocar las llamas y evitar que el siniestro se extendiera a todo el inmueble.



En el domicilio se encontraba una mujer con sus dos hijos menores de edad y otra mujer adulta, quienes fueron auxiliados por los vecinos.



En este contexto, y dadas las cuantiosas pérdidas materiales, el Jardin Barquito de Papel puso en marcha una colecta para ayudar a la familia que pertenece a su comunidad educativa.



“Actualmente no cuentan con nada: ni ropa, ni calzado, ni juguetes, ni cama, ni muebles, ni otros elementos de primera necesidad. Ante esta difícil situación, queremos unirnos como comunidad para brindarles nuestro apoyo y acompañamiento” dice el flyer difundido desde el establecimiento ubicado en calle Belgrano.



Es por eso que desde este viernes reciben en su sede: ropa de niña talles 6 y 8 y calzado talle 28; ropa de niño talles 4 y 5 y calzado talle 26; ropa y calzado de adultos.



También juguetes, camas, colchones, ropa de cama y toallas, artículos de higiene personal y limpieza y otros elementos de primera necesidad.



Las donaciones pueden acercarse al jardín, en Belgrano 3270.

