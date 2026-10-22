Camioneta chocó a un camión estacionado en la banquina y se despistó

Un siniestro vial tuvo como protagonistas este jueves en horas de la mañana a un camión y una camioneta en inmediaciones del Puente Querandíes, a unos pocos kilómetros de Loma Negra.

Según fuentes policiales, el conductor de la camioneta circulaba en el mismo sentido que se encontraba el camión estacionado en la banquina, perdió el control del rodado, fue a dar contra el acoplado y terminó despistándose.

El hombre que conducía la camioneta no supo explicar el motivo de la maniobra y el chofer del camión terminó siendo atendido con un episodio de presión en la Villa Alfredo Fortabat.