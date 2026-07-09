Rugby: el “Bataraz” completó otra fecha del Regional Pampeano B

El rugby del Club Estudiantes recibió mucha actividad. recibió a UNCAS de Tandil por la cuarta fecha del Torneo Regional Pampeano B y también fue anfitrión del Encuentro Regional Infantil.

La actividad comenzó desde temprano con la realización de un Encuentro Regional Infantil organizado por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires, que reunió a una gran cantidad de chicos y chicas.

Pasado el mediodía, fue el turno de la competencia oficial, donde los equipos de Intermedia y Primera División del “Bata” se enfrentaron a UNCAS donde sumó derrotas.

Los resultados:

En Primera

CAE 19 – 12 UNCAS

En Intermedia

CAE 8 – 50 UNCAS

Fuente: Prensa CAE