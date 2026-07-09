Se desarrollaron las actividades protocolares por el Día de la Independencia

En la mañana de este jueves se llevaron a cabo las actividades protocolares en el marco del 210º aniversario de la Declaración de la Independencia. Contaron con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, y referentes de numerosas instituciones de nuestro Partido.

El programa se inició con el izado del pabellón nacional en la plaza “Coronel Olavarría”.

Estuvieron presentes la jefa de Gabinete Mercedes Landivar e integrantes del gabinete municipal, el presidente del HCD Guillermo Santellán, la inspectora Jefa Regional de Educación Marta Casanella, la Jefa de DIEGEP Región 25 Romina Altafini, la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino, concejales, autoridades educativas, referentes de la Asociación Cultural Belgraniana, Veteranos de Guerra de Malvinas, Asociación Cultural Sanmartiniana, familiares del capitán de corbeta Diego Wagner, fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 Lanceros General Paz, del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1, de la Agrupación Veteranos de Guerra “2 de abril”, de generación Malvinas hijos e hijas de los veteranos de guerra de la ciudad de Olavarría, colectividades, Unión Industrial, Parques Industriales, referentes empresariales y de instituciones intermedias.

Se contó con la participación además las banderas de ceremonia del Jardín de Infantes San Leopoldo, la Escuela Cristiana Evangélica, el Centro de Adaptación Laboral Madre Teresa de Calcuta, Escuela Especial Casa de María y la Escuela Secundaria Nº 20.

Posteriormente se llevó a cabo el tradicional Tedeum en la iglesia San José.

Por último, se desarrolló un desayuno en el hall del palacio San Martín.

El programa de actividades alusivas por el Día de la Independencia se inició en la noche del último miércoles, con la masiva Peña de Encuentro en el CEMO y culminará este jueves por la noche con la tradicional Velada de Gala en el Teatro Municipal, que iniciará desde las 20 horas.