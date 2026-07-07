MAURICIO DANIEL MELO (Q.E.P.D.) | Infoeme
Martes 07 de Julio 2026 - 10:19hs
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Olavarría
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 - 7 de Julio de 2026 | 09:02

MAURICIO DANIEL MELO (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 6 de julio de 2026 a los 45 años. Su esposa Andrea Navarro. Sus hijos Emma, Lautaro, Santino, Luciano, Mia y Leonel. Sus padres Olga Rampinini y Daniel Alberto Melo. Sus hermanos Silvina Luján y Pablo Ariel Melo.  Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Dorrego, nacido en Azul. 

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