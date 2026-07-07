MAURICIO DANIEL MELO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 6 de julio de 2026 a los 45 años. Su esposa Andrea Navarro. Sus hijos Emma, Lautaro, Santino, Luciano, Mia y Leonel. Sus padres Olga Rampinini y Daniel Alberto Melo. Sus hermanos Silvina Luján y Pablo Ariel Melo. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Dorrego, nacido en Azul.