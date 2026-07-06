La Escuela N° 49 presentó “El Patio de Ciencia y Tecnología”

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 49 vivió una jornada especial con la presentación oficial de un innovador proyecto pedagógico y ambiental: “El Patio de Ciencia y Tecnología”, en un evento que contó con la participación de alumnos, docentes, familias y autoridades locales, entre ellos el director del Bioparque “La Máxima”, el director del Polo Educativo y personal del vivero municipal.

​El proyecto nació de la curiosidad de los propios alumnos de tercer año, apodados los “Cerebritos de 3ero”, quienes tras escuchar unos extraños golpes en el techo de su salón descubrieron que eran producidos por los frutos de un árbol.

Al salir a investigar, se encontraron con un patio lateral que estaba completamente cubierto de malezas y en estado de abandono. ​Ante esta realidad, los chicos se plantearon un gran desafío: “¿Cómo podemos transformar este espacio en un patio de ciencia y tecnología que podamos usar todos en la escuela?”.

​A partir de allí, comenzaron a investigar en el laboratorio y a diseñar un plano de ideas sustentables, que incluyeron: ​una rayuela natural y juegos en el suelo como el Ta - Te - Ti y el ajedrez; bancos de madera reciclada y mesas para estudiar, trabajar y hacer experimentos; el armado de una huerta, un invernadero y un jardín con flores.

​Una caja con materiales de investigación como microscopios, lupas y pinzas.

​Con la colaboración de muchas personas (padres, auxiliares, docentes y el aporte de personal del Consejo Escolar), se logró completar una primera etapa fundamental, que fue la limpieza total del terreno.

De un espacio inaccesible y lleno de malezas, se pasó a un patio limpio y listo para ser transformado. ​Hoy, el sueño de los chicos está más cerca. Bajo el lema “Juntos, lo vamos a lograr” la Escuela N° 49 invitó a toda la comunidad a sumarse para construir este nuevo entorno de aprendizaje y juego para sus estudiantes.

“Esperamos el apoyo y la participación de todos los que quieran aportar su granito de arena. Necesitamos una mano de los comercios, empresas, de todo aquel que considere que nos pueda colaborar para que los chicos vean su proyecto hecho realidad” comentó la docente Vanina Steinbach quien impulsa esta propuesta.

Este trabajo también había sido expuesto en la instancia distrital de la feria de ciencias, arte y tecnología, el pasado 25 de junio.