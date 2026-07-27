La Parroquia San Cayetano inicia el miércoles la Novena Patronal 2026

Bajo el lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo", la Parroquia San Cayetano, del barrio CECO, dará inicio el próximo miércoles 29 de julio a la Novena y Fiesta Patronal 2026, un tiempo de preparación espiritual que culminará el viernes 7 de agosto, día del santo patrono del pan y del trabajo.

Durante la novena habrá rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa con distintas intenciones cada día.

Además, la fiesta patronal contará con varias celebraciones eucarísticas y la tradicional procesión por las calles del barrio. Todas las actividades se desarrollarán en la Parroquia San Cayetano del barrio CECO.

Desde la comunidad parroquial invitaron a vecinos y fieles de Olavarría a sumarse a las distintas celebraciones para compartir este tiempo de oración y encuentro, encomendando especialmente a San Cayetano las fuentes de trabajo, las familias, los enfermos y las necesidades de toda la comunidad.

Cronograma de la Novena

Miércoles 29 de julio

Por los peregrinos y servidores del templo.

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa.

Jueves 30 de julio

Por los difuntos. (Se invita a llevar velas).

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa.

Viernes 31 de julio

Por la misión evangelizadora de la Iglesia.

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa con envío de jóvenes misioneros.

Sábado 1 de agosto

Por los niños, las familias y la catequesis (Comunión y Confirmación).

15:45: Jornada "Fiesta en la Tierra y en el Cielo".

17:00: Santa Misa.

Domingo 2 de agosto

Por las colectividades y migrantes.

10:00: Santo Rosario.

10:30: Santa Misa.

Lunes 3 de agosto

Por las fuentes de trabajo.

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa, presidida por el Padre Pancho.

Martes 4 de agosto

Por las vocaciones sacerdotales y consagradas; por nuestros seminaristas, sacerdotes y consagrados.

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa, presidida por el Padre José María.

Miércoles 5 de agosto

Por los enfermos. (Con unción).

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa, presidida por el Padre Enrique.

Jueves 6 de agosto

Por la Patria y la unidad del pueblo argentino.

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa, presidida por Monseñor Hugo Manuel.

Fiesta Patronal

El viernes 7 de agosto se celebrará la fiesta en honor a San Cayetano con el siguiente programa:

10:30: Santa Misa.

14:00: Santa Misa, presidida por el Padre Enrique.

15:00: Procesión desde la intersección de Berutti y Avellaneda.

16:00: Santa Misa.

20:00: Santa Misa, presidida por el Padre Juan Alberto.