La Parroquia San Cayetano inicia el miércoles la Novena Patronal 2026

Bajo el lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo", la Parroquia San Cayetano, del barrio CECO, dará inicio el próximo miércoles 29 de julio a la Novena y Fiesta Patronal 2026, un tiempo de preparación espiritual que culminará el viernes 7 de agosto, día del santo patrono del pan y del trabajo.
Durante la novena habrá rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa con distintas intenciones cada día.
Además, la fiesta patronal contará con varias celebraciones eucarísticas y la tradicional procesión por las calles del barrio. Todas las actividades se desarrollarán en la Parroquia San Cayetano del barrio CECO.
Desde la comunidad parroquial invitaron a vecinos y fieles de Olavarría a sumarse a las distintas celebraciones para compartir este tiempo de oración y encuentro, encomendando especialmente a San Cayetano las fuentes de trabajo, las familias, los enfermos y las necesidades de toda la comunidad.
Cronograma de la Novena
Miércoles 29 de julio
Por los peregrinos y servidores del templo.
18:00: Santo Rosario.
18:30: Santa Misa.
Jueves 30 de julio
Por los difuntos. (Se invita a llevar velas).
18:00: Santo Rosario.
18:30: Santa Misa.
Viernes 31 de julio
Por la misión evangelizadora de la Iglesia.
18:00: Santo Rosario.
18:30: Santa Misa con envío de jóvenes misioneros.
Sábado 1 de agosto
Por los niños, las familias y la catequesis (Comunión y Confirmación).
15:45: Jornada "Fiesta en la Tierra y en el Cielo".
17:00: Santa Misa.
Domingo 2 de agosto
Por las colectividades y migrantes.
10:00: Santo Rosario.
10:30: Santa Misa.
Lunes 3 de agosto
Por las fuentes de trabajo.
18:00: Santo Rosario.
18:30: Santa Misa, presidida por el Padre Pancho.
Martes 4 de agosto
Por las vocaciones sacerdotales y consagradas; por nuestros seminaristas, sacerdotes y consagrados.
18:00: Santo Rosario.
18:30: Santa Misa, presidida por el Padre José María.
Miércoles 5 de agosto
Por los enfermos. (Con unción).
18:00: Santo Rosario.
18:30: Santa Misa, presidida por el Padre Enrique.
Jueves 6 de agosto
Por la Patria y la unidad del pueblo argentino.
18:00: Santo Rosario.
18:30: Santa Misa, presidida por Monseñor Hugo Manuel.
Fiesta Patronal
El viernes 7 de agosto se celebrará la fiesta en honor a San Cayetano con el siguiente programa:
10:30: Santa Misa.
14:00: Santa Misa, presidida por el Padre Enrique.
15:00: Procesión desde la intersección de Berutti y Avellaneda.
16:00: Santa Misa.
20:00: Santa Misa, presidida por el Padre Juan Alberto.