Convocan a una marcha a un año de la muerte de Tamame en la Comisaría Primera

Este jueves 23 de julio se cumplirá un año de la muerte de Gonzalo Tamame, ocurrida en la Comisaría Primera cuando el hombre de 29 años permanecía alojado allí luego de ser aprehendido durante la madrugada.

Si bien desde un primer momento fue informado de manera oficial como un "suicidio", se abrió una investigación judicial que busca establecer las responsabilidades de los policías que participaron del operativo y los que estuvieron al cuidado de Tamame.

Es así que al cumplirse el primer año del hecho, familiares y allegados convocaron a una nueva movilización en reclamo de Justicia. Según la convocatoria difundida, se realizará a las 17:30, partiendo desde el Municipio para llegar a la comisaría y allí encender velas en recuerdo de Gonzalo.

Los organizadores indicaron que "las pruebas que obran en la investigación judicial, desde el relato y los videos de testigos hasta las cámaras de la comisaría pasando por las autopsias, demuestran la falsedad del relato oficial de la Policía y el gobierno. Como decimos para el caso de Gonzalo, el de Daiana Abregú y tantas otras víctimas: “Nadie se suicida en una comisaría”. No fue un accidente, no fue un suicidio: fue un homicidio por ensañamiento".