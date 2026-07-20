Inauguró la muestra “Analógica” en el Museo Dámaso Arce

El pasado sábado 18 de julio quedó inaugurada la muestra “Analógica” de la artista tandilense Cielo Mejías, en el Museo Dámaso Arce. La presentación, de la cual participó la artista junto a la Subsecretaria de Cultura y Educación Sofía Arévalo, estableció el inicio de las actividades en el marco de las vacaciones de invierno del Municipio.

La artista y profesora de artes, oriunda de Tandil, presentó una serie de 14 esculturas, realizadas entre 2011 y 2026, que dan cuenta de relatos poéticos vinculados a escenas de la vida cotidiana. Una vitrina con títeres de dedo y diferentes instalaciones en la pared, complementan la obra e invitan a detenerse en cada figura, en cada escena emotiva, para disfrutar del relato que se va construyendo durante el recorrido.

La muestra estará en sala hasta fines del mes de agosto, y puede ser visitada de miércoles a viernes de 11 a 17horas y los fines de semana de 14 a 17 horas.

En paralelo, en la sala 2 se podrá disfrutar de la muestra “El taller secreto” donde se presentan cuatro talleres de grabado, pintura, dibujo y escultura, que si bien tienen un carácter de exhibición, a partir del miércoles 22 podrá ser utilizado como un espacio de aula taller para todos los niños y niñas que quieran pasar a disfrutar de alguna de las propuestas artísticas abiertas.

Todos los días en la Sala 1, habrá talleres en dos turnos: a las 14:00 horas y a las 15:30 horas, los cuales tendrán un cupo máximo de 15 participantes, por orden de llegada. Y adicionalmente, los días miércoles habrá proyecciones de dibujos animados en el Aula Taller, a partir de las 15:00 horas.