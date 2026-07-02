Rugby: festejó El Fortín y perdió Estudiantes

El Fortín logró un valioso triunfo en el Torneo de Segunda División de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y Estudiantes, no corrió la misma suerte y perdió en el Torneo Regional Pampeano B.

El Fortín goleó como visitante a Candeleros de Castelli por 85 a 7 y es líder de la Zona Este de UROBA con 25 puntos. Detrás aparecen 25 de Mayo y Saladillo, ambos con 20 unidades.

Por otro lado, Estudiantes visitó a Biguá Rugby Club por la tercera fecha del Torneo Regional Pampeano B. En Primera División fue derrota por 73 a 0 y en Intermedia por 66 a 10.

Además, las categorías juveniles de Estudiantes visitaron este sábado a Remo de Azul por la tercera fecha del Torneo Super 8 de UROBA.

La jornada comenzó con la presentación de la M14, que cayó por 59 a 0 frente al conjunto local, luego fue el turno de la M16, que protagonizó un encuentro muy parejo y, pese al esfuerzo realizado, fue superada por 22 a 19.

El cierre de la fecha quedó en manos de la M18, que logró la única victoria “Bataraz” del fin de semana. Fue 26 a 19.

Fuente: prensa El Fortín // prensa CAE