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 - 2 de Julio de 2026 | 20:25

Rugby: festejó El Fortín y perdió Estudiantes

Durante el transcurso del fin de semana tuvo continuidad la participación de los equipos olavarrienses en sus competencias oficiales. El Fortín ganó y llegó a líder.

El Fortín logró un valioso triunfo en el Torneo de Segunda División de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y Estudiantes, no corrió la misma suerte y perdió en el Torneo Regional Pampeano B.

 

El Fortín goleó como visitante a Candeleros de Castelli por 85 a 7 y es líder de la Zona Este de UROBA con 25 puntos. Detrás aparecen 25 de Mayo y Saladillo, ambos con 20 unidades.

 

Por otro lado, Estudiantes visitó a Biguá Rugby Club por la tercera fecha del Torneo Regional Pampeano B. En Primera División fue derrota por 73 a 0 y en Intermedia por 66 a 10.

 

Además, las categorías juveniles de Estudiantes visitaron este sábado a Remo de Azul por la tercera fecha del Torneo Super 8 de UROBA.

 

La jornada comenzó con la presentación de la M14, que cayó por 59 a 0 frente al conjunto local, luego fue el turno de la M16, que protagonizó un encuentro muy parejo y, pese al esfuerzo realizado, fue superada por 22 a 19.

 

El cierre de la fecha quedó en manos de la M18, que logró la única victoria “Bataraz” del fin de semana. Fue 26 a 19.

 

Fuente: prensa El Fortín // prensa CAE

 

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