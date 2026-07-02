Racing vs Estudiantes: se juegan los últimos 90 minutos

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida cerrará su 5° edición con los últimos 90 minutos de la Final.

El cotejo desquite entre Racing y Estudiantes por el Torneo de la Unión Deportiva Regional se jugará el domingo desde las 15:00 en el estadio José Buglione Martinese según quedó definido en las últimas horas.

En el escenario “Chaira”, donde los dirigidos por Carlos Tavare buscarán mantener la ventaja y consagrarse, los ingresos serán desde las 14:00, siendo la tribuna con entrada desde Sarmiento y Cerrito la reservada para la hinchada “Bataraz”.