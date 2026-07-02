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Jueves 02 de Julio 2026 - 19:59hs
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 - 2 de Julio de 2026 | 18:33

Racing vs Estudiantes: se juegan los últimos 90 minutos

Racing y Estudiantes volverán a enfrentarse en la jornada del venidero domingo y definirán al campeón del Torneo Unión Regional Deportiva.

Foto: prensa CAE

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida cerrará su 5° edición con los últimos 90 minutos de la Final.

 

El cotejo desquite entre Racing y Estudiantes por el Torneo de la Unión Deportiva Regional se jugará el domingo desde las 15:00 en el estadio José Buglione Martinese según quedó definido en las últimas horas.

 

En el escenario “Chaira”, donde los dirigidos por Carlos Tavare buscarán mantener la ventaja y consagrarse, los ingresos serán desde las 14:00, siendo la tribuna con entrada desde Sarmiento y Cerrito la reservada para la hinchada “Bataraz”.

 

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