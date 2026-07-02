El Torneo “Juan Domingo Marinangeli” iniciará en agosto

La Liga de Fútbol de Olavarría confirmó la fecha de inicio del certamen "Juan Domingo Marinangeli" para la Primera División y también la forma de disputa.

El Campeonato, al igual que la Copa, llevará el nombre “Juan Domingo Marinangeli” y comenzará el próximo domingo 2 de agosto. El certamen se desarrollará bajo el sistema de todos contra todos, a una sola rueda, con el objetivo de establecer las posiciones de cara a la instancia de Play-Off.

El ganador de la Fase Regular se ganará el derecho a jugar la Final y el ganador de los Play-Off, enfrentará a Espigas para dar a conocer al segundo finalista.

Además del título local, el equipo que resulte vencedor obtendrá la clasificación al Torneo Regional Amateur 2027.

En paralelo también se disputará el campeonato de Sub21. En este caso, y a diferencia de la Primera División, el campeón se consagrará al término de la fase regular, ya que no habrá instancia de eliminación directa.