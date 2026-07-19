La Biblioteca Popular Armando Collinet celebra 117 años de historia

La Biblioteca Popular Armando Collinet cumple 117 años y lo celebra con una jornada cultural abierta a toda la comunidad. El evento, denominado "Tesoros de la Collinet", se realizará el próximo viernes 24 de julio a las 16 horas en la sede de la institución, ubicada en Alsina 2659.

La celebración incluirá una muestra, música y merienda, en un encuentro pensado para compartir la historia y el patrimonio de una de las instituciones culturales más antiguas de la ciudad.

La muestra exhibirá piezas únicas que forman parte de la memoria institucional de la Biblioteca. Los primeros libros de la colección, fotografías históricas, herramientas de trabajo, placas conmemorativas, documentos y muchas otras piezas que testimonian más de un siglo de historia y compromiso con la cultura y la comunidad olavarriense, serán algunas de las obras presentadas.

Asimismo, la jornada contará con la actuación en vivo de Anthuan Conus, quien acompañará musicalmente la tarde de celebración.

La entrada será libre y gratuita. La Biblioteca Popular Armando Collinet invita a toda la comunidad a ser parte de este momento y a descubrir los tesoros que guarda desde hace 117 años.

Para más información, la comunidad puede comunicarse por WhatsApp al 2284-545589, a través de Instagram (@biblioarmandocollinet), por Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet) o por correo electrónico a biblioarmandocollinetredes@gmail.com.