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Rechazaron las salidas transitorias a un olavarriense condenado por abuso sexual

Agustín Casado, detenido desde 2018, cumple una condena de 14 años. La resolución se dictó el viernes en la ciudad de Azul, con el rechazo por parte de los jueces Gustavo Echevarría y Carlos Pagliere. 

Este viernes, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó el rechazo al pedido de salidas transitorias solicitado por Agustín Casado, condenado por "abuso sexual gravemente ultrajante".

Gustavo Echevarria y Carlos Pagliere ratificaron la decisión de la titular del Juzgado de Ejecución Penal Departamental Nº 2 de General Alvear, Dra. Adriana Bianco, resuelta en junio, negando la petición de las salidas y apelada por el abogado defensor, Luciano Di Pietro. 

En esa primera instancia, la Magistrada resolvió denegar nuevamente el beneficio debido a “la extensa pena impuesta, la naturaleza y gravedad del delito y los aspectos negativos que surgen de las evaluaciones psicológicas”.

Además, resaltó que Casado registra cuatro sanciones disciplinarias, una de ellas por mantener conducta indecorosa en presencia de la población carcelaria y familiares en horario estipulado para la recepción de visitas y otra por agredir a otro interno con golpes.

Asimismo, destacó el valor de los aspectos psicológicos para la rehabilitación y reinserción para el otorgamiento del beneficio, y consideró que no están cumplidos. 

La defensa del condenado, por su parte, sostuvo que el rechazo de las salidas transitorias sólo efectuó una valoración “parcial y sesgada” y omitió los informes favorables. 

En esa línea, Echevarria analizó los fundamentos de ambas partes y aunque reconoció que Casado posee una conducta ejemplar y desarrolla actividades educativas y laborales dentro de la unidad, las sanciones disciplinarias y los informes psicológicos y criminológicos fueron determinantes para ratificar la negativa de salidas transitorias.

Una de las pericias psicológicas, realizada por la Lic. Myriam Rudloff, plasmada en la resolución y analizada por el juez, sostiene que el condenado “con predominio de aspectos narcisistas, es proclive a desimplicarse, minimizar y no profundizar en sus aspectos disvaliosos” relacionados a los hechos por los que cumple condena. 

 

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