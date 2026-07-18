Rechazaron las salidas transitorias a un olavarriense condenado por abuso sexual

Este viernes, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó el rechazo al pedido de salidas transitorias solicitado por Agustín Casado, condenado por "abuso sexual gravemente ultrajante".

Gustavo Echevarria y Carlos Pagliere ratificaron la decisión de la titular del Juzgado de Ejecución Penal Departamental Nº 2 de General Alvear, Dra. Adriana Bianco, resuelta en junio, negando la petición de las salidas y apelada por el abogado defensor, Luciano Di Pietro.

En esa primera instancia, la Magistrada resolvió denegar nuevamente el beneficio debido a “la extensa pena impuesta, la naturaleza y gravedad del delito y los aspectos negativos que surgen de las evaluaciones psicológicas”.

Además, resaltó que Casado registra cuatro sanciones disciplinarias, una de ellas por mantener conducta indecorosa en presencia de la población carcelaria y familiares en horario estipulado para la recepción de visitas y otra por agredir a otro interno con golpes.

Asimismo, destacó el valor de los aspectos psicológicos para la rehabilitación y reinserción para el otorgamiento del beneficio, y consideró que no están cumplidos.

La defensa del condenado, por su parte, sostuvo que el rechazo de las salidas transitorias sólo efectuó una valoración “parcial y sesgada” y omitió los informes favorables.

En esa línea, Echevarria analizó los fundamentos de ambas partes y aunque reconoció que Casado posee una conducta ejemplar y desarrolla actividades educativas y laborales dentro de la unidad, las sanciones disciplinarias y los informes psicológicos y criminológicos fueron determinantes para ratificar la negativa de salidas transitorias.

Una de las pericias psicológicas, realizada por la Lic. Myriam Rudloff, plasmada en la resolución y analizada por el juez, sostiene que el condenado “con predominio de aspectos narcisistas, es proclive a desimplicarse, minimizar y no profundizar en sus aspectos disvaliosos” relacionados a los hechos por los que cumple condena.