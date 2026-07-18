La mudanza al Polo Judicial aún no tiene fecha

El comienzo de la Feria Judicial de invierno traería consigo la mudanza de diversas dependencias de la Justicia al Complejo Judicial Olavarría inaugurado el pasado 8 de abril. Asimismo, cuando visitó la ciudad, el ministro de la Suprema Corte Daniel Soria había calculado que el edificio estaría operativo después del segundo semestre.

Sin embargo, aún no hay fechas establecidas para el montaje de los organismos dentro del imponente edificio ubicado en 25 de Mayo entre Bolívar y Vélez Sarsfield.

“Si bien se está trabajando en el cronograma de mudanzas en orden a lo dispuesto por la SCBA, todavía no están establecidas las fechas” dijo a este medio una fuente de la Suprema Corte.

El pasado 22 de mayo, la SPBA aprobó la asignación y distribución de espacios del nuevo Complejo Judicial y definió el esquema de traslado de manera escalonada: los primeros organismos en mudarse serán los juzgados de Familia, posteriormente será el turno del Tribunal de Trabajo y finalmente las dependencias que actualmente funcionan en Rufino Fal 2943, comenzando por los juzgados en lo Civil y Comercial.

No obstante, se aclaró en el documento que los tiempos dependerán de la recepción definitiva del inmueble y de distintas contrataciones administrativas necesarias para su puesta en funcionamiento.

El edificio

Posee una superficie de 8.890 m2 y cuenta con cuatro pisos. La planta baja tiene un patio de acceso principal, dependencias de la SCBA, órganos jurisdiccionales, Fueros de Familia, Civil y Comercial, Biblioteca y Auditorio; en el primer piso, funcionarán los Fueros de Familia y Laboral; en el segundo, órganos interjurisdiccionales del Fuero Penal y en el tercero, el Fuero Penal (Juzgado en lo correccional, Juzgados de garantías).

Asimismo, en la terraza está la sala de máquinas y los depósitos y en un subsuelo se encuentra el acceso vehicular, la alcaidía de menores y de adultos, dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la PBA (SCBA), depósitos y talleres.

La obra, ejecutada a través de la Dirección Provincial de Arquitectura de la Subsecretaría de Obras Públicas, incluye instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, como así también trabajos de carpintería, herrería e instalación de ascensores.

Este Polo funcionará como sede del Departamento Judicial de Azul, que abarca a los distritos de Azul, Benito Juárez, Bolívar, Gral. Alvear, Gral. Lamadrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué.