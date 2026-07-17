Correo Argentino, la historia que se repite tres décadas después

Para caer en lugares comunes sobran varias citas: el tango “Por la vuelta” dice en una de sus estrofas que “la historia vuelve a repetirse”; alguien alguna vez reflexionó que “los pueblos repiten su historia primero como tragedia, después como comedia” y no tan poético también podría citarse aquello de que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”.

Perder una fuente laboral en cualquier tiempo que sea es una tragedia personal y familiar, y es lo que están viviendo desde este viernes otros tres empleados de la oficina del Correo Argentino de la calle General Paz.

No muy diferente de lo que ocurrió en 1997, aunque en otras dimensiones, cuando el por entonces presidente Carlos Menem desmanteló una historia centenaria, liquidó a precio de ganga edificios señoriales que pertenecían al Estado argentino (como el de Rivadavia y Belgrano) y entregó el Correo Argentino a la familia Macri.

Nunca está de más repasar la historia (está claro que ello no implica no repetirla) y en este caso viene a cuento para conectarla con un lector de Verte.tv que se comunicó desde Rafaela (provincia de Santa Fe) para hablar de cómo atravesó su vida y la de su familia el desguace del histórico Correo Argentino durante el menemismo.

“Nosotros ya lo vivimos a esto en el Correo con Menem. A mí me echaron en 2000, sin causa y yo era cartero. No era ñoqui, no era de ‘La Cámpora’, porque no existía. No me rascaba las bolas, como argumenta esta gente. Lo mismo ahora están viviendo con Milei, que está vendiendo el país. Nada más que en mi época no había Facebook, ni nada. Ahora por suerte se viraliza todo” afirmó este lector santafesino.

“Hay ex compañeros del Correo que murieron del corazón, otros se suicidaron por quedarse sin trabajo mientras Adorni acomodó a varios familiares en el directorio de Correo” enfatizó.

“Cuando en la década del 90 privatizaron el Correo, que dieron la concesión a Macri, teníamos un porcentaje de las acciones que no nos pagaron nunca, por el Programa de Propiedad Participada (PPP). Los trabajadores teníamos el 14% de las acciones y los Macri nunca lo reconocieron. Ahora quieren volver a privatizar y tienen una deuda con nosotros desde hace 30 años, pero el sindicato también es cómplice. Los ñoquis no somos los trabajadores, son los del sindicato y nunca tocan a ninguno” denunció.

Este ex trabajador de Correo, que dejó un hilo de whatsapps en el contacto de Verte.tv sumó que la deuda asciende a “60 mil dólares. Todavía no cerraron nuestras historias y ya quieren privatizar el Correo de Vuelta. Están haciendo un desastre”.

En su contacto mandó una foto del telegrama de despido, que aún tiene en su poder 26 años después, y siguió con su relato: “Como en los casos de YPF, Somisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), Altos Hornos Zapla tendríamos que haber cobrado. Todos cobraron durante el gobierno de Cristina Kirchner y a nosotros no nos pagaron” añadió.

En otro momento recordó que “ya echaron un montón en 2024. Esto no es nuevo, entre despidos y retiros se sacaron de encima a más de 3000 trabajadores. Es lo que votaron, lo que votaron…”

“Yo pensaba que habían parado los despidos, pero mirando en Google encontré la información de Olavarría y parece que empezaron de vuelta en el Correo” dijo, con un dolor que persiste en su ser, que se pudo constatar en su voz y que no es ajeno ni aún con semejante distancia de por medio.