Habrá cambios en el transporte urbano e interurbano por la final del Mundial

Desde el Municipio de Olavarría se informó que, con el objetivo de que todas las personas puedan ver el partido de la Selección Argentina en la final de la Copa del Mundo, se llevarán a cabo modificaciones en los servicios de transporte público de pasajeros.

Se precisó que la medida fue acordada entre el Municipio y las empresas concesionarias. En el caso del servicio interurbano, a cargo de la firma Las Sierras, se dispuso que el último servicio que se brindará de manera previa al partido, en todas las líneas, será desde las 15 horas desde la Terminal de Ómnibus con destino a las localidades.

Luego, una vez concluida la final, los recorridos se retomarán partiendo de las localidades hacia Olavarría. En la ciudad se ingresará únicamente a la Terminal, con el objetivo de evitar posibles cortes y aglomeraciones de público en el sector céntrico.

Por su parte, el servicio urbano, prestado por la empresa Tu Bus, también suspenderá sus recorridos pero lo hará a partir de las 14:30 horas.

Los recorridos se retomarán luego de la culminación del partido y la normalización de la circulación.

Solicitan a las y los usuarios tener en cuenta estas modificaciones al momento de planificar sus traslados.