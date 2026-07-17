El Municipio de Azul completará los aguinaldos con apoyo de Provincia

La Municipalidad de Azul informó que, con asistencia financiera del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, completará el pago del medio aguinaldo adeudado a los trabajadores municipales entre el lunes y el martes de la próxima semana. El anuncio llegó en medio del conflicto salarial que derivó en medidas de fuerza y movilizaciones de los gremios contra la gestión del intendente Nelson Sombra.

A través de un comunicado, el Ejecutivo local señaló que “a partir del apoyo de la provincia de Buenos Aires, el día lunes o el martes de la semana próxima se estará depositando el 50% restante del aguinaldo correspondiente al mes de junio”.

La ayuda bonaerense busca destrabar un conflicto que, según el gremialista Rubén Rodríguez, convirtió a Azul en el único municipio de la provincia que no había completado el pago del aguinaldo en tiempo y forma.

Cabe destacar que en la jornada del jueves los trabajadores municipales de Azul anunciaron un paro de 72 horas luego de denunciar que el municipio había abonado únicamente la cuarta parte del medio aguinaldo.

La medida de fuerza fue resuelta en una asamblea conjunta entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul (SOEMPA) y ATE, y se extenderá hasta el lunes inclusive.

Fuente: Infocielo