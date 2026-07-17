Avanza la producción de medicamentos en el Hospital Municipal

Luego de la reactivación del Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, comenzó a funcionar una nueva blistera para completar el proceso de producción pública de medicamentos. Desde el Municipio detallaron que la producción es de 500 mil comprimidos de Paracetamol, otros 550 mil de Ibuprofeno, además de analgésicos y jarabes.

Expresaron que se trata de “una política de inversión en salud pública y desarrollo tecnológico”.

El Laboratorio había dejado de producir medicamentos en el año 2018 en el Hospital y a mediados del 2025 el Municipio lo reactivó “con inversión de equipamiento, acondicionamiento y la puesta en marcha de los equipos”.

“Nos encontramos en el Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. En pocos días vamos a tener disponibles en todo el sistema de salud el Ibuprofeno 400 miligramos comprimido, el último lote que se hizo fue en 2017”, expresó el Director de Farmacia Darío Fontana.

Para volver a producir se incorporó nuevo equipamiento: balanzas de precisión, instrumental de medición para disoluciones y una dosificadora de líquidos. Una de las últimas mejoras realizadas consistió en la reparación de la emblistadora, una máquina de más de 40 años que había quedado fuera de servicio y que fue reacondicionada que hoy permite envasar los comprimidos que produce el Laboratorio.

“Hay un compromiso por parte de la gestión del intendente Maximiliano Wesner de recuperar la producción pública de medicamentos, que es soberanía sanitaria”, destacó.

“Estamos muy contentos, muy entusiasmados, con proyectos de seguir produciendo en distintas líneas de analgésicos”, expresó Darío Fontana.

El Laboratorio depende de la Dirección de Farmacia, que además gestiona la Farmacia Central Hospitalaria, Farmacia Ambulatoria, la provisión de medicamentos para Atención Primaria de Salud y la Central de Esterilización.

El equipo está conformado por cuatro profesionales farmacéuticos (Darío Fontana, Ayelén Sagarna, Karina Herrera y Elisa Espínola) y 35 trabajadores entre técnicos y administrativos.

“Vamos a paso firme, avanzando en la producción pública de medicamentos para toda la población olavarriense”, cerró Fontana.