Sebastián Mazzoleni: “Vamos a Bahía Blanca a hacer lo que sabemos, jugar al básquet”

El equipo masculino U15 de la Asociación de Básquet de Olavarría se consagró campeón en Coronel Suárez y representará a la Región en el Torneo Provincial y consumada la clasificación, el entrenador habló con la Federación Bonaerense de Básquet.

Olavarría debió salir a la ruta para disputar el pentagonal en el Club Centro Blanco y Negro de Coronel Suárez y se coronó de manera invicta el pasado fin de semana.

Para su entrenador, Sebastián Mazzoleni el conocimiento previo de los jugadores fue un factor determinante para sobrellevar la concentración y los viajes.

“Con respecto al viaje, nosotros estamos juntos desde que ellos tienen 12 años en la selección. Son como mis hijos. Son chicos muy buenos… ¡pero son chicos!”, contó Mazzoleni y agregó: “Son un grupo muy responsable, ya les conozco todas sus mañas, y nos tocó una excelente estadía”.

El camino al título de Olavarría tuvo de todo. Arrancaron con un contundente 97-57 frente a los locales (BASO), pero el mismo sábado tuvieron que sortear un durísimo obstáculo ante Tandil, ganando por apenas cuatro puntos (82-78) en un final cerrado. Ya el domingo, definieron el pase mostrando su mejor versión ante el otro invicto, Necochea (92-63), para finalmente cerrar el torneo frente a Tres Arroyos (75-69).

En su análisis del juego, el entrenador desmenuzó el andar de su equipo a lo largo de las jornadas: “Tuvimos un primer partido excelente donde nos salió todo, con muy buena marca. Después, en el segundo, nos tocó una selección que nos conocemos mucho (Tandil) y no pudimos hacer nuestro juego que es presionar y correr. El tercero hicimos lo que mejor nos sale. Y al último juego entramos muy relajados porque ya éramos campeones, pero nos salió bien”.

Sobre las virtudes tácticas de este combinado olavarriense, Mazzoleni es contundente: “Lo que más me gustó del equipo fue la presión, correr, y lo mejor que hacen los chicos es jugar estacionado”.

El pitazo final ante Tres Arroyos desató el festejo de una delegación que llegó a Suárez con el objetivo claro de llevarse la clasificación: “El festejo final fue increíble con todas las familias de los chicos. Hubo espuma, agua, cortaron redes, papeles, les pintaron los pelos… de todo”, describió el DT.

“Vamos a Bahía Blanca a jugar contra las mejores selecciones de la provincia, así que a hacer lo que nos gusta: jugar al básquet”, sentenció Mazzoleni sobre lo que vendrá en el Torneo Provincial del 6 al 9 de agosto próximo.

Fuente: prensa Federación Bonaerense de Básquet