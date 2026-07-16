En la Unidad 2 de Sierra Chica elaboraron mobiliario para la Secundaria 17

Internos de la Unidad 2 ubicada en Sierra Chica confeccionaron y entregaron mesas y bancos a una escuela secundaria de esa localidad.

La iniciativa se desarrolló en el penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con internos que participan del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (Piatja).

La producción de cuatro mesas y ocho bancos fue entregada a la Escuela de Educación Secundaria Nº 17 “Juan El Joven Catriel”.

El emprendimiento contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y las personas privadas de la libertad protagonistas del servicio a la comunidad fueron previamente capacitados en el oficio.

La iniciativa tuvo como objetivo promover la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el taller, fortaleciendo habilidades, hábitos laborales y valores fundamentales como el respeto, la empatía y la solidaridad.

Desde el programa consideraron que educar también implica brindar nuevas oportunidades y generar experiencias que favorezcan los procesos de inclusión social.

En esta ocasión, la actividad fue coordinada por el propio equipo, integrado por la coordinadora técnica, Julieta Videla, el psicopedagogo, Gastón Tolosa, y la coordinadora de Seguridad, Rocío Defeo.

En tanto, el director de la Escuela, José Mogavero, recibió el mobiliario como parte del compromiso que mantiene el Piatja con las comunidades educativas de la localidad.