Nueve empresas ofertaron para el mantenimiento de espacios verdes

Este lunes por la mañana en el Palacio San Martín se llevó a cabo la apertura de la Licitación Pública Nº 17/26 para el “Mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Olavarría”, en la que se presentaron nueve empresas oferentes.

La licitación comprende la contratación de mano de obra y equipos para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento de los distintos espacios verdes existentes en la ciudad de Olavarría.

La apertura de la licitación fue encabezada por el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo, la directora de Espacios Verdes Fernanda Veiga y los representantes de las distintas firmas oferentes.

La Licitación Pública abarca nueve ítems, que representan las zonas en que se han dividido las tareas de mantenimiento en la Ciudad.

- Ítem I: Zona Este – Sector I

- Ítem II: Zona Este – Sector II

- Ítem III: Zona Oeste – Sector I

- Ítem IV: Zona Norte – Sector I

- Ítem V: Zona Norte – Sector II

- Ítem VI: Zona Sur – Sector II

- Ítem VII: Zona Sur – Sector III

- Ítem VIII: Rotondas

- Ítem IX: Jardines Maternales, CAPS y Centros de Día

Con un presupuesto total de $769.184.000,00, se estableció que el período de ejecución para los distintos ítems es de 10 meses corridos, debiendo realizar la cantidad de cortes que fueran necesarios para mantener cada espacio en óptimas condiciones durante el plazo de contrato.