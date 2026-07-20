El Gobierno no decretará feriado y prepara un festejo protocolar para la selección

Con el feriado anunciado por el presidente Javier Milei desactivado, en el Gobierno preparan un recibimiento “protocolar” en Ezeiza para el grupo de futbolistas y el cuerpo técnico que aterrizará esta tarde en el país. El agasajo, previsto para las 18, aproximadamente, será sin presencia del Poder Ejecutivo.

En la pista de aterrizaje del aeropuerto ministro Pistarini habrá un recibimiento como el que reciben los jefes de Estado, con presencia de Granaderos, Fuerzas Vivas y la Fanfarria Alto Perú.

Desde allí los jugadores se dirigirán al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, y luego cada uno seguirá camino a un destino propio.

Según fuentes oficiales, hubo un intercambio entre un allegado a la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, con dirigentes de la AFA para coordinar la llegada del seleccionado. De ese diálogo se conoció que la decisión de los jugadores fue que no querían un festejo masivo. “Agradecieron y explicaron que preferían no tener los festejos. No hay intención de los jugadores y el cuerpo técnico de ningún festejo”, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo.

Desde semanas atrás, Milei había puesto a disposición la Casa Rosada para recibir al equipo, si es que los jugadores así lo deseaban. Ayer, el Presidente anunció un feriado para el día que se dispusiera la celebración. Finalmente, se dará marcha atrás y habrá actividad normal.

Operativo de seguridad

La propia Karina Milei transmitió en la previa al partido al Comité de Seguridad que se trataba de algo completamente “apartidario” y para el que se necesitaba la coordinación de todas las fuerzas. Emprendió así una cruzada que apuntaba a dejar “cualquier diferencia ideológica” para coordinar el operativo.

“Esto es apartidario. Necesitamos la colaboración de todos: Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. Hay que lograr que la recepción sea la mejor de todas. Coordinada y sin ideologías”, fue el mensaje que transmitieron desde la Secretaría de la Presidencia. Finalmente, todo quedó desactivado este lunes ante la negativa del equipo a celebrar.

“Serán recibidos por una autoridad del aeropuerto y una guardia de honor de fuerzas federales. Sin ningún funcionario”, informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Luego, el traslado al predio de Ezeiza estará a cargo de la policía bonaerense. El gobierno de Axel Kicillof tampoco prevé una celebración para agasajar al seleccionado, según dijeron fuentes bonaerenses.