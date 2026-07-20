Permanece abierta la inscripción para estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales

Permanece abierta hasta el 2 de agosto la inscripción para estudiar algunas de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Sociales: Comunicación Social, Periodismo, Antropología, Arqueología y los Profesorados de Antropología y Comunicación.

La inscripción se realiza a través del SIU Guaraní en el enlace disponible aquí, para luego presentar la totalidad de la documentación en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, avenida Del Valle 5737 a partir del lunes 3 de agosto.

Para quienes ingresan por primera vez a la Facultad, deben realizar el Curso de Introducción a la Vida Universitaria (CIVU). La inscripción y toda la información se encuentra en el enlace disponible aquí.

Oferta académica

Licenciatura en Antropología orientación Arqueología: ofrece formación teórica y práctica para estudiar sociedades del pasado a través de sus vestigios materiales y comprender otros modos de vida distintos a la sociedad contemporánea.

Licenciatura en Antropología orientación Social: brinda formación en ciencias antropológicas con énfasis en la dimensión sociocultural, para comprender procesos sociales locales, regionales, nacionales y globales.

Licenciatura en Comunicación Social: permite analizar prácticas humanas y procesos de comunicación utilizando herramientas de sociología, lingüística y antropología.

Periodismo: forma profesionales capaces de producir información con sentido crítico y ética profesional, combinando teoría y práctica en distintos medios y con formación en áreas específicas.

Profesorado de Antropología: forma profesionales de la enseñanza con sólidos conocimientos en Ciencias Sociales y Antropología, capaces de abordar procesos educativos en distintos contextos.

Profesorado de Comunicación Social: forma profesionales de la enseñanza con conocimientos en Ciencias Sociales y Comunicación, capacitados para análisis crítico de la sociedad y enseñanza de procesos educativos integrando los saberes del campo de la Comunicación.

Cómo inscribirse

Los pasos para realizar la inscripción a las carreras de grado de la FACSO se encuentran disponibles en la guía disponible aquí.

Quienes deseen realizar consultas podrán comunicarse al mail inscripcioncarrerafacso@gmail.com, para obtener más información sobre las carreras comunicarse por mail a futuros.estudiantes@soc.unicen.edu.ar o al celular 02284-15500331.