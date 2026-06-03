Casi 6000 tandilenses firmaron en defensa de la Zona Fría

Más de 5.700 tandilenses expresaron su respaldo a la continuidad de la ciudad dentro del Régimen de Zona Fría a través de una campaña de firmas que, en apenas cuatro días, se transformó en una verdadera expresión colectiva de la comunidad.

De acuerdo con el reporte del diario “El Eco” de Tandil, la iniciativa logró reunir adhesiones de vecinos, instituciones, clubes deportivos, comerciantes y habitantes de las localidades rurales, reflejando una preocupación compartida que trascendió pertenencias políticas, ideológicas y sectoriales.

Todas las firmas fueron digitalizadas y remitidas a la presidenta del Senado de la Nación Victoria Villarruel con el objetivo de que los legisladores nacionales conozcan de primera mano la posición de la comunidad tandilense frente a la posibilidad de modificar el régimen vigente.

Las firmas fueron acompañadas por una nota del Intendente Miguel Lunghi y enviadas además a los presidentes de los 14 bloques políticos que integran la Cámara Alta: Convicción Federal, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Frente Cívico por Santiago, Frente Pro, Independencia, Justicia Social Federal, Justicialista, La Libertad Avanza, La Neuquilidad, Movere Santa Cruz, Primero Los Salteños, Provincias Unidas y UCR.

La campaña fue coordinada por el municipio de Tandil y contó con una amplia participación de instituciones de toda la ciudad, se sumaron los clubes que integran a la Liga Tandilense de Fútbol, el Centro Náutico del Fuerte, el Club Uncas, Comercios, entidades intermedias y vecinos de distintos barrios y localidades rurales, especialmente María Ignacia Vela y Gardey.