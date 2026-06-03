La bella imagen matutina que no coincide con el pronóstico

Luego de la lluvia en horas de la madrugada, este miércoles entregó una hermosa imagen a los olavarrienses, con el cielo teñido de ese dorado característico que imprime el sol cuando se asoma entre las nubes.

Aunque su presencia no será por mucho tiempo. El pronóstico meteorológico anuncia nublado a lo largo de toda la jornada y lluvias en los próximos días.

Para este miércoles se espera una máxima de 16 grados, el jueves las marcas térmicas oscilarán entre 10 y 14 grados con un crisol de lluvias aisladas, chaparrones y tormentas aisladas de principio a fin.

Del mismo modo, para el viernes se esperan tormentas fuertes en horas de la mañana y tormentas aisladas en la tarde noches, con marcas entre 13 y 17 grados.

No se espera que mejoren las condiciones para el fin de semana: la temperatura oscilará entre 11 y 16 grados el sábado, con neblina en horas de la mañana y posibilidad de lluvias aisladas en la tarde noche.

Para el domingo se esperan lluvias aisladas entre la madrugada y la mañana y chaparrones en la tarde - noche, con el mercurio entre 10 y 13 grados.