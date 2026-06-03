La fecha arrancó con victoria de Pueblo Nuevo

El certamen de Primera División organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la 7° fecha y fue con el regreso a la victoria de Pueblo Nuevo.

El “Lobo” venció 87 a 54 a Racing de La Madrid en el Juan Manolio y volvió a la victoria. Franco Dupin con 32 puntos fue el goleador de la noche.

Luego de un inicio donde los lamatritenses fueron dominadores, el equipo de Olavarría revirtió el resultado antes del descanso largo y nunca más cedió en el marcador.

La actividad continuará el venidero viernes con el destacado de la jornada, Estudiantes vs El Fortín.

Síntesis Pueblo Nuevo – Racing (L):

Estadio: Juan Manolio

Árbitros:

Pueblo Nuevo (87): Conte (0), Menon (8), Dupin (32), Alberca (18), Vázquez (11) -FI- Delfino (5), Barsi (3), Carballo (2), Delaude (3), Alonso (3), Sánchez (2). DT- Cristian Sánchez

Racing (54): Barragán Asisaguer, T. (20), Barragán Asisaguer, J. (0), Peretti (2), Montero (13), Gianotti (1) -FI- Barragán Asisaguer, B. (12), Catriel Maza (0), Zappacosta (0), Castro (2), Simón (4). DT- Axel Farías

Parciales: 14 – 14; 37 – 24; 68 – 47 y 87 – 54