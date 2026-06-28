Quirófano Veterinario Móvil en el barrio Matadero

El próximo martes 30 de junio, el Quirófano Veterinario Móvil municipal estará en el barrio Matadero – en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” (Emiliozzi y calle 130) - de 8:30 a 12 horas.

El vehículo veterinario ofrece de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas. Para ello, recorre de forma periódica los distintos puntos del Partido, para que aquella persona que requiera de esta prestación para su animal de compañía, pueda acercarse al vehículo sanitario en el punto más cercano a su domicilio.

El recorrido del Quirófano se anuncia con anticipación, dado que las intervenciones quirúrgicas para los animales requieren turno previo.

El turno se tramita a través del chatbot MIO (2284 22-9029) o bien desde el portal MiOlava, disponible en www.olavarria.gov.ar, donde se centraliza el acceso a la gestión de trámites y servicios que son llevados adelante desde la comuna.

Al momento de tramitar el turno, el personal de la Dirección Veterinaria del Municipio brinda toda la información necesaria y las respectivas indicaciones para preparar al animal, con el fin de lograr una intervención quirúrgica segura.

Además, durante todo el año, los días sábados se desarrolla la Campaña Anual de Vacunación Antirrábica canina y felina, que cuenta con más de 40 puestos distribuidos en diferentes barrios y localidades del Partido.

Dicha iniciativa busca promover la vacunación contra la rabia en animales, debido a que es la principal medida de prevención para esta enfermedad, y también sensibilizar sobre el cuidado responsable de animales de compañía.