Golf: cuatro categorías para los 18 hoyos sabatinos

El campo de golf del Club Estudiantes fue escenario de un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para cuatro categorías.

En la categoría Hasta 9 de Hándicap, el vencedor fue Martiniano Díaz Oviedo con 68 golpes, seguido por Juan Manuel García Pinto y José Melo, ambos con 69.

En la categoría De 10 a 16, el triunfo quedó en manos de Germán Benítez, quien completó su recorrido con 68 golpes. Lo escoltaron Ramiro Derdoy, con 69, y Leonardo Patané, con 71.

En la categoría De 17 a 24, Fernando Recalde se quedó con el primer puesto tras firmar una tarjeta de 67 golpes. El segundo lugar fue para Julio López Bozbranny y el tercero para José Lamas, ambos con 69 golpes.

Finalmente, en la categoría De 25 al máximo, Rubén Lobo fue el ganador con 69 golpes. Daniela Manarino obtuvo el segundo lugar y Santiago Green el tercer lugar, los dos con 75 impactos.

Fuente: Prensa CAE