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 - 27 de Junio de 2026 | 22:23

Golf: cuatro categorías para los 18 hoyos sabatinos

En la jornada de este sábado se completó el Torneo “Mayorista de Helado” y fue con victorias para Martiniano Díaz Oviedo, Germán Benítez, Fernando Recalde y Rubén Lobo.

El campo de golf del Club Estudiantes fue escenario de un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para cuatro categorías.

 

En la categoría Hasta 9 de Hándicap, el vencedor fue Martiniano Díaz Oviedo con 68 golpes, seguido por Juan Manuel García Pinto y José Melo, ambos con 69.

 

En la categoría De 10 a 16, el triunfo quedó en manos de Germán Benítez, quien completó su recorrido con 68 golpes. Lo escoltaron Ramiro Derdoy, con 69, y Leonardo Patané, con 71.

 

En la categoría De 17 a 24, Fernando Recalde se quedó con el primer puesto tras firmar una tarjeta de 67 golpes. El segundo lugar fue para Julio López Bozbranny y el tercero para José Lamas, ambos con 69 golpes.

 

Finalmente, en la categoría De 25 al máximo, Rubén Lobo fue el ganador con 69 golpes. Daniela Manarino obtuvo el segundo lugar y Santiago Green el tercer lugar, los dos con 75 impactos.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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