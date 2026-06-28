Liga Pre-Federal Juvenil: las U17 del “Bata” se despidieron en “Semis”

Estudiantes se presentó en Bahía Blanca en una nueva instancia de Play-Off del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet para las categorías formativas y con dos derrotas, se despidió.

Las Juveniles U17 del Club Atlético Estudiantes enfrentaron a Bahiense del Norte en la instancia de Semifinales y con dos derrotas, terminó la participación.

En la jornada del último sábado, en el inicio de la serie, fue derrota por 59 a 17 y luego, el domingo, nuevamente cayeron por 71 a 27 para completar su temporada ante un rival que impuso ampliamente sus condiciones.