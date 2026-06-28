Liga Pre-Federal Juvenil: las U17 del “Bata” se despidieron en “Semis” | Infoeme
Domingo 28 de Junio 2026 - 16:30hs
11°
Domingo 28 de Junio 2026 - 16:30hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Pre-Federal
 - 28 de Junio de 2026 | 15:14

Liga Pre-Federal Juvenil: las U17 del “Bata” se despidieron en “Semis”

El equipo U17 femenino del Club Estudiantes completó su participación en la Liga Pre-Federal con derrotas en Bahía Blanca.

Foto: prensa CAE

Estudiantes se presentó en Bahía Blanca en una nueva instancia de Play-Off del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet para las categorías formativas y con dos derrotas, se despidió.

 

Las Juveniles U17 del Club Atlético Estudiantes enfrentaron a Bahiense del Norte en la instancia de Semifinales y con dos derrotas, terminó la participación.

 

En la jornada del último sábado, en el inicio de la serie, fue derrota por 59 a 17 y luego, el domingo, nuevamente cayeron por 71 a 27 para completar su temporada ante un rival que impuso ampliamente sus condiciones.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME