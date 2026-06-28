Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría jugó una nueva fecha del primer torneo del año para las tres categorías y fue con muchos goles en diferentes escenarios.

En la división menor se completó la 14° fecha con goles en 9 de los 10 partidos, en +50 se jugó la 4° de las revanchas y en +55, la 13°.

Los resultados:

+42

Santa Catalina 9 (Izarra, Moreno -5-, Ponce -2- y Sampaoli) – 0 10 de Junio

Deportivo Olavarría 0 – 0 San Martín

Amanecer Argentino 2 (Escobar y Lurbe) – 2 (Canobi y Nardini) Club Hinojo

Villa Magdalena 3 (Cos, Domínguez y Sansberro) – 3 (Calderón, Vallejos y Guardia) Deportivo Fran

Mariano Moreno 3(Giacomaso y Gutiérrez -2-) – 3 (Leiva, Ordóñez -2-) Lo Viejo Funciona

Tercer Tiempo 3 (Cavallieri y Savage -2-) – 0 Villa Aurora

La Candela 5 (De Arzave, Galasco -2-, López Fernández y Velázquez) – 1 (Diez) Santa Águeda

Ferro Seniors 2 (Miramón y Quintana) – 1 (Sparaino) El Provincial

Loma Negra 2 (Mendía -2-) – 1 (Barragán) Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Santa Luisa 2 (Arenal y Gómez) –1 (Ramírez) Molino Viejo

+50

Carboneros 2 (Dentaro y Lurbe) –0 Los Tigres

Pinturas Norres 3 (Galmez -2- y Rodríguez) – 1 (Basualdo) Complejo El Indio

Pueblo Nuevo 1 (Avila) – 0 Peña de Boca Jr

La Candela 2 (Adrián y Burnet) – 0 El Fortín

Truck Vial 2 (Mengarelli y Miño) – 1 (Pérez) Sociedad de Fomento Los Robles

+55

Independiente de Chillar 7 (Galmán -4-, Blanco, Goyeneche y Gómez) – 0 Agrupación Malvinas

Mecánica Cortez 4 (Delippo, Lavalle y Mourlas -2-) – 0 Defensores de Hinojo

El Fortín 2 (Gómez D. y Quenego) – 1 (Escobar) Camioneros

Mariano Moreno 6 (González -2-, Frisorger, Ponce, Ivaldo y Lema Pardo) – 1 (Cunioli) La Candela

Pueblo Nuevo 2 (Mimbielli -2-) –1 (Baudriz) Ferro

Independiente Loma Negra 4 (Larraz y Paredes -3-) – 1 (Silva) Club Espigas

Veteranos Continentales 1 (Mazzei) – 0 La Tradición.

Club Hinojo 0–0 Viajantes

Libre: Carboneros