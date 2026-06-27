Masiva respuesta al Tejetón Solidario convocado por Bomberos

Con una masiva respuesta, que requirió de distintos niveles en edificio de Bomberos, se realizó este sábado una nueva edición del Tejetón, la movida solidaria nacida por iniciativa de Mariel Machiaroli y que por segundo año consecutivo se realiza en el Cuartel de la avenida Colón.

Allá por 2015 en una visita a sus hijos mayores, que por entonces estudiaban en Buenos Aires, Mariel tomó conocimiento de lo que es esta maratón de tejidos: “Los chicos me decían ‘a vos que te gusta tanto tejer, acá se hace un tejetón, ¿por qué no vas?’. Un día agarré las agujas, me fui a un tejetón que se hacía en la facultad y me vine tan contenta, había gente de todas las edades, fue una tarde hermosísima y como soy fanática del tejido volví con esa idea y la publiqué en Facebook”.

La iniciativa terminó superando todas las expectativas. “La idea era hacerla ese año y ya está. La primera vez fue en la Unión Clasistas y asistió muchísima gente. Después la gente me empezaba a llevar los cuadraditos a casa y no pudimos parar” valoró.

Más, atravesó las fronteras de Olavarría. “Hemos mandado mantas al exterior y a muchos lados, como a México, a Cañuelas, otras ciudades de la Provincia, siempre mandamos a Bariloche. Inclusive gente de otras provincias me contactaba para llevar adelante esta idea en sus pueblos y ciudades” recordó Mariel.

Marisa Jáuregui fue la anfitriona, en su condición de presidenta de la Comisión de Damas de Bomberos. “Nosotras lo que hacemos en estos encuentros solidarios es juntar tejedoras, gente que quiere venir a aportar lana y su amor entregado en un cuadrado que después se ensambla y se hacen mantas par gente que las necesita” dijo.

Sobre las devoluciones que logró la convocatoria ponderó que “desde hace un mes estamos recibiendo lana. La gente colabora, la gente siempre está con Bomberos y esto es lo bueno: unirse y poner todos los elementos para la gente que más lo necesita”.

Para Jorge Padín, flamante presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, fue su primer tejetón. “Todo lo que es solidario nos convoca y nos compromete, por eso apoyamos este tipo de eventos y la verdad es que ha sido un éxito”.

“Este tejetón solidario es una convocatoria abierta a todos los vecinos, viene tomando cada vez más fuerza y hoy (por este sábado) ha encontrado una respuesta bárbara. Se reúnen, pasan un buen momento con un fin, el de entregar mantas a quienes más lo necesitan” subrayó el titular de Bomberos.

Sobre el destino de estas mantas, Padín añadió que “eso lo decidirá la Comisión de Damas. Si bien ya tienen un listado de entidades, hay que ver la demanda que se puede cubrir”.