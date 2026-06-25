Licitaron la obra de ampliación de red de agua para 108 lotes en Sierras Bayas

En la localidad de Sierras Bayas avanzan las obras en el marco del Programa Lotes con Servicios, que contempla un total de 108 espacios, ubicado en el macizo que fue cedido por parte de la empresa Perforadores del Sur (Ex ETA), con distintos servicios de infraestructura básica.

“Permitirá brindar más de un centenar de soluciones habitacionales para familias del Partido de Olavarría”, explicaron desde el Municipio.

Sobre los avances, ya se han desarrollado los trabajos de apertura de calles y se iniciaron las tareas vinculadas con la instalación del tendido eléctrico, a cargo de Coopelectric bajo la coordinación de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio.

Este jueves por la mañana en el Palacio San Martín se realizó la apertura de la Licitación Privada Nº 30/26 “Ampliación de Red de Agua en Barrio ETA”, con la participación de funcionarios municipales y representantes de las empresas oferentes.

En la oportunidad, se presentaron cuatro ofertas económicas:

Proponente Nº 1: Proyecto, Construcción y Montaje S.A. cotizó la suma de $56.931.722,11.

Proponente Nº 2: Bordakewikz Maximiliano cotizó la suma de $62.191.990.

Proponente Nº 3: SCH Geogas S.A. cotizó la suma de $75.700.000.

Proponente Nº 4: Serja Alis Hermanos S.R.L. cotizó la suma de $57.948.240.

“Tal como sucedió previamente en otras localidades, se trata de programas pensados y realizados con una impronta basada en el arraigo, en la identidad de cada comunidad. Fue por ello que solo pudieron participar nativos o residentes de las localidades donde se encuentran asentados los lotes”, sostuvieron.