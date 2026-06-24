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 - 24 de Junio de 2026 | 14:01

Fútbol Femenino: se jugó la 13° fecha en Primera División

En la jornada del último domingo prosiguió el Torneo “Andrea Serris” en Primera División.

Foto: Prensa CCdO

Club Ciudad de Olavarría, Colonias y Cerros y Municipales ganaron sus partidos del primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División Femenina que completó la 13° fecha.

 

De cara a los Play-Off del primer torneo del año, se jugó una nueva fecha con victoria para los elencos líderes y sólo resta conocerse una localía para saber qué equipo será segundo y cuál quedará tercero. La ronda de eliminación será un solo encuentro, en cancha del mejor ubicado en la etapa regular. 

 

A su vez, con motivo de la prueba de jugadoras de Aldosivi, no se jugaron las semifinales en Sub15.

 

Los resultados:

Municipales 2 (Yazmín Bustos y Guadalupe Benito) – 0 Ferro 

Club Ciudad de Olavarría 9 (Luz Attadía, Morena Tolosa -2-, Jazmín Vailati -4-, Maira Díaz y Mía Suárez Fernández) – 0 El Fortín

Sierra Chica 0 - 10 (Mariela De la Quintana, María Eugenia Oroná, María Belén Boyer, Camila Gómez -2-, Florencia Velázquez -2-, María García, Nahir Oliveto y Antonella Prevostini) Colonias y Cerros 

Libre: Racing 

 

Fuente: Prensa LFO

 

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