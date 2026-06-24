Fútbol Femenino: se jugó la 13° fecha en Primera División

Club Ciudad de Olavarría, Colonias y Cerros y Municipales ganaron sus partidos del primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División Femenina que completó la 13° fecha.

De cara a los Play-Off del primer torneo del año, se jugó una nueva fecha con victoria para los elencos líderes y sólo resta conocerse una localía para saber qué equipo será segundo y cuál quedará tercero. La ronda de eliminación será un solo encuentro, en cancha del mejor ubicado en la etapa regular.

A su vez, con motivo de la prueba de jugadoras de Aldosivi, no se jugaron las semifinales en Sub15.

Los resultados:

Municipales 2 (Yazmín Bustos y Guadalupe Benito) – 0 Ferro

Club Ciudad de Olavarría 9 (Luz Attadía, Morena Tolosa -2-, Jazmín Vailati -4-, Maira Díaz y Mía Suárez Fernández) – 0 El Fortín

Sierra Chica 0 - 10 (Mariela De la Quintana, María Eugenia Oroná, María Belén Boyer, Camila Gómez -2-, Florencia Velázquez -2-, María García, Nahir Oliveto y Antonella Prevostini) Colonias y Cerros

Libre: Racing

Fuente: Prensa LFO