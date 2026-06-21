Necochea: robo millonario en una sucursal de Casa Silvia

Durante la madrugada del sábado, se produjo un robo de gran magnitud en una de las sucursales de Casa Silvia- reconocida marca olavarriense- en Necochea.

Para ingresar a la propiedad, individuos no identificados treparon la reja del frente. Tras superar este primer obstáculo, violentaron la puerta principal para poder entrar al establecimiento. Ya en el interior del local, se apoderaron de aproximadamente 20 celulares sin uso.

Según fuentes de la investigación policial indicaron a Diario Necochea que los peritos trabajan sobre registros de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos realizados antes y después del ingreso al comercio.

Las mismas fuentes indicaron que una de las principales hipótesis apunta a que los autores conocían previamente la disposición interna del local y el tipo de mercadería almacenada.