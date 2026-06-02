Violencia escolar: los sindicatos entregaron nota con 500 firmas

Los sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente en Olavarría presentaron este martes en la sede de Jefatura Regional de Educación y depositaron en manos de su titular Marta Casanella un petitorio avalado por unas 500 firmas para que se profundicen las acciones contra la violencia en los espacios escolares.

En la reunión estuvieron representados dirigentes de Suteba, Feb y Udocba. Verónica Danelli, titular de Suteba, reveló que la nota que contiene firmas de docentes de todos los niveles y modalidades de establecimientos de gestión estatal, aunque esta problemática también se viene replicando en el ámbito privado.

“El petitorio pide la plena aplicación del acuerdo paritario de resguardo y preparación de situaciones conflictivas en el ámbito escolar. Digo plena aplicación porque una parte se está aplicando, que es la que se refiere a qué hacer ante la situación de conflicto, pero el acuerdo también tiene una pata que involucra a lo preventivo y esa es la parte en la que nosotros hacemos hincapié” manifestó Danelli.

En el encuentro se abordó en específico la conformación de mesas multisectoriales a nivel distrital para abordar el tema. “Las mesas las tiene que conformar el jefe distrital con sectores, como puede ser Salud, Justicia, Niñez y los sindicatos” indicó la titular de Suteba y añadió que “la idea de estas mesas es para poder trabajar sobre estas situaciones que acontecen en el ámbito escolar que generan conflicto”.

Danelli reconoció que la titular de Jefatura, Marta Casanella, se mostró muy al tanto de la complejidad de la coyuntura: “Ella se mostró tan preocupada como nosotros de las situaciones conflictivas que suceden en las escuelas y que supuesto siempre les han dado tratamiento, pero la idea de la conformación de la mesa es poder ir un poco más allá y pensar también con otros sectores de la sociedad cómo enfrentarlas, ya que a veces empiezan en los barrios o suceden en otros ámbitos de la vida que tienen que ver con un entramado social que está roto y que terminan con algún tipo de manifestación dentro de las escuelas”.

La dirigente gremial comunicó que Casanella se tomará 10 días para poder pensar en qué sectores podrían conformar esta mesa y cuáles serían los temas a abordar.

"Quedamos conforme; fue una larga charla en la que todos pudimos expresar cuáles eran nuestras preocupaciones y la necesidad de poder trabajar de forma conjunta las cuestiones que suceden dentro de las escuelas” concluyó.