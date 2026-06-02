Recorrida de funcionarios municipales por la fideería Aitala

El intendente municipal Maximiliano Wesner visitó las instalaciones de Aitala, una de las firmas más emblemáticas y tradicionales de Olavarría, que desde hace más de un siglo forma parte de la historia productiva de la ciudad.

La recorrida permitió conocer en detalle el proceso de elaboración de los productos, dialogar sobre la actualidad del sector y destacar el recorrido de una empresa que nació como un emprendimiento familiar en 1913 y que, con el paso de las generaciones, logró consolidarse como una referencia nacional en la producción de pastas secas de sémola 100%.

Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono, y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino. Fueron recibidos por César Benigni, responsable de la firma, Rosalía y Ana Laura Benigni, referentes comerciales de la empresa, y por Aldo Lantieri Aitala, gerente de producción.

La tradición familiar sigue vigente no sólo en las prácticas y recetas, sino también en Aldo y en Ada, nietos de Egidio, el fundador, siguen transitando y trabajando a diario en el emblemático edificio ubicado sobre la esquina de Alsina y Coronel Suárez.

A lo largo del encuentro se puso en valor la trayectoria de Aitala, una firma que ha sabido sostener a lo largo del tiempo la calidad que la caracteriza, conservando prácticas, procesos y recetas originales que forman parte de su identidad y que han sido fundamentales para construir el prestigio que hoy la distingue en todo el país.

Asimismo, se destacó la importancia de las empresas familiares que, generación tras generación, continúan apostando por la producción local, el empleo y la inversión, fortaleciendo el entramado productivo de Olavarría.

Fundada en 1913, Aitala representa un ejemplo de perseverancia, innovación y arraigo. Su crecimiento sostenido y el reconocimiento alcanzado a nivel nacional reflejan el esfuerzo de quienes han mantenido viva una tradición productiva que forma parte del patrimonio industrial y cultural de la ciudad.

La visita se enmarcó en las acciones que el Municipio impulsa para acompañar y fortalecer el desarrollo del sector productivo local, promoviendo el diálogo con empresas e industrias que contribuyen al crecimiento económico de Olavarría y generan oportunidades.