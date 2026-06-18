Mercados Bonaerenses: este viernes en la Casa del Bicentenario

La Casa del Bicentenario será sede de la nueva edición del programa Mercados Bonaerenses.

Este viernes 19 de junio de 9 a 15 se dispondrá la feria, con la intención de que los vecinos de la ciudad puedan acceder a la adquisición de elaboraciones de productores locales: panificados dulces y salados, bebidas, quesos, plantas y plantines, miel, verduras y productos sin TACC, alfajores artesanales, huevos, alimentos agroecológicos, productos de pastelería, dulces artesanales e infusiones. Además, en esta oportunidad participarán de la feria los camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrán pescado y pastas: con el 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $6000).

El Programa “Mercados Bonaerenses” es impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, tiene por objetivo fortalecer y asistir experiencias de producción, comercialización y abastecimiento local de agroalimentos, que se desarrollen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; fomentar la producción y el consumo de “Alimentos Bonaerenses” a través de la asistencia, formalización y capacitación a productores, comercializadores y municipios, para crear, ampliar y fortalecer mercados y ferias de alimentos fijas o itinerantes.

Se solicita a la comunidad llevar bolsa y maples de huevo.