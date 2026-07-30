Golf: jugaron otra fecha del ranking anual

En el campo de golf del Club Estudiantes, varios jugadores se acercaron para completar el Medal Play 9 hoyos de todos los miércoles reservada para dos categorías.

En Hasta 24 de Hándicap, la victoria fue para Martiniano Díaz Oviedo con 32 golpes y fue escoltado por Guillermo López y Miguel Stagnoli con 33 golpes.

Además, en De 25 al máximo, Ricardo De Beláustegui con 30 golpes fue el ganador. José Armendano con 33 golpes y Santiago Blasón con 34 golpes completaron el podio.

La actividad continuará este sábado con un nuevo Medal Play 18 hoyos en el marco del Ránking Anual 114° Aniversario del Club Atlético Estudiantes.