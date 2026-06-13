La Comisión por la Memoria repudió el hecho en la Facultad de Salud

La Comisión por la Memoria de Olavarría emitió un comunicado en las últimas horas con su pronunciamiento sobre los hechos ocurridos el pasado viernes 5 de junio en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde una estudiante fue agredida verbalmente por un docente.

“Desde la Comisión por la Memoria de Olavarría repudiamos el accionar violento de Walter Ressia, médico que fuera docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN. Como es de público conocimiento, el viernes 5 de junio, durante una clase de Módulo 6 -materia que cursan alrededor de 200 jóvenes-, un grupo de estudiantes realizaron una intervención para señalar los últimos cambios introducidos en la guía para el tratamiento del asma” comienza el escrito.

“En respuesta, Walter Ressia se refirió a ellos como ‘guerrilleros montoneros’ y amenazó a una de ellas con que ‘a esta montonera hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí” continúa.

Desde el organismo local expresaron que “quienes fuimos víctimas directas del terrorismo de Estado, familiares de personas desaparecidas y militantes de Derechos Humanos consideramos intolerable que un docente de una institución pública profiera amenazas contra sus estudiantes y sobre todo reivindicando la práctica de delitos de Lesa Humanidad condenados por Juzgados Federales, lo que además constituye apología de delito (artículo 213 del Código Penal) Así también nuestro apoyo a la estudiante agredida”.

“Toda violencia es política. Nunca Más” cerró el comunicado.